Видео: массовая драка фанатов «Денвера» и «Лейкерс» на стадионе «Наггетс»

В ночь на 15 марта фанаты команд «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» (131:126) после матча клубов в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) устроили массовую драку на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)», принадлежащем коллективу из Денвера.

Лидер «Денвера» сербский центровой Никола Йокич набрал 28 очков, а также выполнил семь подборов и отдал пять ассистов, что сделало его самым результативным в составе «Наггетс». У «Лейкерс» лучшим стал оформивший дабл-дабл атакующий защитник Остин Ривз — 37 очков и 13 передач, а также восемь подборов.

После 67 игр в сезоне-2024/2025 «Наггетс» идут на втором месте в Западной конференции, а «Лейкерс» — пятые.