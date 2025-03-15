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Карданахишвили: нравится, что в «Уралмаше» мы не ходим все серьёзные

Карданахишвили: нравится, что в «Уралмаше» мы не ходим все серьёзные
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Защитник «Уралмаша» Антон Карданахишвили поделился мнением о своей новой команде.

«Думаю, что процесс адаптации моей в команде ещё идёт, но постепенно я начинаю чувствовать ребят, и они чувствуют меня. Нравится, как в медиа-пространстве клуб представляется, и что у нас такое яркое лицо. То есть мы не ходим такие все серьёзные, делаем какие-то шуточные видео, ещё что-то. В общем, вот в этом плане мне нравится, как «Уралмаш» проводит свою работу», — сказал Карданахишвили в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Напомним, 22-летний Карданахишвили перешёл в «Уралмаш» 4 февраля из «Самары». Вчера, 14 марта, екатеринбуржцы впервые в своей истории вышли в финал Кубка России.

Читайте интервью защитника «Уралмаша» Антона Карданахишвили на «Чемпионате».

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