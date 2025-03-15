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«Мотивация запредельная». Защитник «Уралмаша» поделился ожиданиями от финала Кубка России

«Мотивация запредельная». Защитник «Уралмаша» поделился ожиданиями от финала Кубка России
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Защитник «Уралмаша» Антон Карданахишвили поделился ожиданиями от предстоящего финала Кубка России с «Пари НН».

Winline Кубок России . Финал
16 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мотивация запредельная. Все настроены на золото. Мы будем, я думаю, отталкиваться от своей игры. Смотрел игру, когда «Уралмаш» отыграл 25 очков у «Локомотива» в четвертьфинале, можно сказать, был с командой. Вот сейчас ехали в Нижний Новгород, вспоминали эту победу с Хэйденом Далтоном. И я думаю, что этот заряд всё равно существует. Потому что не каждый раз отыгрываешь такую разницу. Мне кажется, что это нам поможет и даст уверенность в своих силах — что бы ни происходило в игре, мы всё равно можем вытащить.

Победа будет важна в первую очередь для клуба и для региона. Мне кажется, всё равно любой Кубок России, любое какое-то соревнование — ты едешь для того, чтобы победить. И тут неважен статус турнира. У нас мотивация только на победу, и мы приехали за золотом», — сказал Карданахишвили в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Напомним, «Уралмаш» впервые пробился в финал Winline Кубка России, в котором 16 марта встретится с «Пари Нижний Новгород».

Читайте интервью с защитником «Уралмаша» Антоном Карданахишвили на «Чемпионате».

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