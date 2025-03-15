Карданахишвили: «Самара» могла бороться за плей-офф, жаль, что произошла такая ситуация

Защитник «Уралмаша» Антон Карданахишвили поделился мнением о своём пребывании в «Самаре».

«Я оцениваю отлично, благодарен «Самаре», благодарен президенту клуба, тренерам за то, что дали такой шанс. Очень жалко, что произошла такая ситуация с клубом. Но я оцениваю для себя сезон в плюс. И мне кажется, если бы ничего не произошло, никаких изменений, то мы бы с тем составом, который был, могли бы также на хорошем уровне быть и играть. На уровне плей-офф, мы могли бы быть в шестёрке.

Очень тяжело справляться с тем, что было. На первых порах как бы ничего особо не влияло. Всё было в порядке, мы продолжали играть, не обращали внимания. Но вот, наверное, с уездом американцев какие-то начались разговоры. Но мы всё равно обыграли «Локомотив» потом, были на подъёме. Тяжело, когда ты читаешь новости в интернете и никто не приходит, не говорит, что вообще происходит. Мы всё это читали, и при этом приходилось продолжать тренироваться, продолжать играть, не зная, что будет, грубо говоря, завтра.

Уже, наверное, последний месяц был самый тяжёлый. С января было прям тяжело. В декабре мы встретились с президентом, с губернатором, нас заверили, что всё будет хорошо. Но после этого ничего не происходило, и нам никто ничего не говорил, то есть мы ждали непонятно чего.

Президент приходил на игры и говорил, что всё в порядке, но особо ничего не уточнял. В общем, никто не знал, что будет», — сказал Карданахишвили в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Напомним, 22-летний Карданахишвили перешёл в «Уралмаш» из «Самары» 4 февраля.

Читайте интервью с защитником «Уралмаша» Антоном Карданахишвили на «Чемпионате».