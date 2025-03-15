Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Енисей — Астана. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Карданахишвили рассказал, за какой иностранный клуб хотел бы сыграть в Евролиге

Карданахишвили рассказал, за какой иностранный клуб хотел бы сыграть в Евролиге
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Уралмаша» Антон Карданахишвили признался, что хотел бы однажды перейти в белградский «Партизан».

«НБА я не особо смотрю. Может, какие-то хайлайты. Сейчас стал более пристально смотреть за «Лейкерс», когда Дончич перешёл туда. А Евролигу стараюсь смотреть в каждом туре. Выбираю какую-то команду для себя, но если играет «Партизан», то почти всегда смотрю их.

Есть желание сыграть в Евролиге. Посмотрим, никуда не торопимся. Если будет возможность — я с удовольствием поеду.

У меня мечта — сыграть за «Партизан». А вообще, если будет какое-то хорошее предложение, почему бы не поехать. Какая страна, там особо неважно. В Европе всё равно хотелось бы поиграть», — сказал Карданахишвили в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Напомним, 22-летний Карданахишвили перешёл в «Уралмаш» 4 февраля из «Самары».

Читайте интервью с защитником «Уралмаша» Антоном Карданахишвили на «Чемпионате».

Материалы по теме
«Мечта — сыграть за «Партизан». Беседа с защитником «Уралмаша» Карданахишвили
Эксклюзив
«Мечта — сыграть за «Партизан». Беседа с защитником «Уралмаша» Карданахишвили
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android