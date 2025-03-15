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Бронни Джеймс отреагировал на свой выход на паркет в игре НБА с «Денвер Наггетс»

Бронни Джеймс отреагировал на свой выход на паркет в игре НБА с «Денвер Наггетс»
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20-летний американский игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Бронни Джеймс, выступающий за команду «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции атакующего и разыгрывающего защитника, прокомментировал свой выход на паркет в матче лиги с «Денвер Наггетс», завершившемся поражением «озёрников» со счётом 126:163.

НБА — регулярный чемпионат
15 марта 2025, суббота. 04:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
131 : 126
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Йокич - 28, Маррей - 26, Браун - 22, Уэстбрук - 17, Гордон - 17, Портер - 13, Уотсон - 4, Ннаджи - 4, Тайсон, Джордан, Шарич, Холл, Пикетт, Чанчар
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 37, Кнехт - 32, Милтон - 16, Гудвин - 10, Вандербилт - 9, Колоко - 8, Моррис - 7, Джеймс - 5, Лень - 2, Реддиш, Винсент, Финни-Смит

«Утонуть в работе за кулисами в тренировках и играх в G-лиге оказалось полезным для меня. Я чувствую, как расту и меняюсь, поэтому такой опыт будет полезен для моего развития», — приводит слова Бронни издание Clutch Рoints.

Бронни отыграл на паркете почти 16 минут, отметившись пятью очками (один из пяти трёхочковый), двумя подборами и одним перехватом.

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