Бронни Джеймс отреагировал на свой выход на паркет в игре НБА с «Денвер Наггетс»

20-летний американский игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Бронни Джеймс, выступающий за команду «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции атакующего и разыгрывающего защитника, прокомментировал свой выход на паркет в матче лиги с «Денвер Наггетс», завершившемся поражением «озёрников» со счётом 126:163.

«Утонуть в работе за кулисами в тренировках и играх в G-лиге оказалось полезным для меня. Я чувствую, как расту и меняюсь, поэтому такой опыт будет полезен для моего развития», — приводит слова Бронни издание Clutch Рoints.

Бронни отыграл на паркете почти 16 минут, отметившись пятью очками (один из пяти трёхочковый), двумя подборами и одним перехватом.