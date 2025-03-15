Брат звезды НБА устроил драку после баскетбольного матча в школе

Майлз Хирроу, являющийся младшим братом звезды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Тайлера Хирроу, выступающего за коллектив «Майами Хит» на позиции защитника, устроил драку после матча в школьной лиге.

Инцидент произошёл после того, как «Уитнолл», за который выступает Майлз, проиграл «Уотерфорду» со счётом 49:56 в полуфинале группового турнира. Победивший коллектив шёл пожимать руки игрокам «Уитнолла», и в момент, когда первый игрок подошёл к Хирроу-младшему, получил толчок в грудь, после чего разгорелась потасовка.

Сам Тайлер минувшей ночью принимал участие во встрече с «Бостон Селтикс», которую баскетболисты из Майами проиграли со счётом 91:103. На счету Хирроу-старшего 19 очков, пять подборов, шесть передач, два блок-шота и два перехвата при четырёх потерях.