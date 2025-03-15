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Брат звезды НБА устроил драку после баскетбольного матча в школе

Брат звезды НБА устроил драку после баскетбольного матча в школе
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Майлз Хирроу, являющийся младшим братом звезды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Тайлера Хирроу, выступающего за коллектив «Майами Хит» на позиции защитника, устроил драку после матча в школьной лиге.

Инцидент произошёл после того, как «Уитнолл», за который выступает Майлз, проиграл «Уотерфорду» со счётом 49:56 в полуфинале группового турнира. Победивший коллектив шёл пожимать руки игрокам «Уитнолла», и в момент, когда первый игрок подошёл к Хирроу-младшему, получил толчок в грудь, после чего разгорелась потасовка.

Сам Тайлер минувшей ночью принимал участие во встрече с «Бостон Селтикс», которую баскетболисты из Майами проиграли со счётом 91:103. На счету Хирроу-старшего 19 очков, пять подборов, шесть передач, два блок-шота и два перехвата при четырёх потерях.

НБА — регулярный чемпионат
15 марта 2025, суббота. 02:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
91 : 103
Бостон Селтикс
Бостон
Майами Хит: Уиггинс - 23, Хироу - 19, Жакез-мл. - 13, Митчелл - 12, Адебайо - 9, Уэр - 7, Робинсон - 6, Ларссон - 2, Розир, Стивенс, Джонсон, Бёркс, Андерсон, Хайсмит, Лав
Бостон Селтикс: Тейтум - 28, Холидэй - 25, Уайт - 18, Притчард - 11, Хорфорд - 9, Хозер - 6, Корнет - 4, Кета - 2, Браун, Крэйг, Тиллман, Уолш, Норрис, Шейерман
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