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Енисей — Астана. Прямая трансляция
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13:00 Мск
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Енисей — Астана, результат матча 15 марта 2025, счет 92:65, Единая лига ВТБ 2024-2025

«Енисей» прервал пятиматчевую серию поражений, обыграв «Астану» в Единой лиге
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15 марта в Красноярске на стадионе «Арена-Север» завершился очередной матч Единой лиги ВТБ, в котором местный «Енисей» принимал гостей из Казахстана — «Астану». Хозяева площадки прервали серию из пяти поражений, победив казахстанских игроков со счётом 92:65 (27:15; 19:13; 17:12; 29:25).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 марта 2025, суббота. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
92 : 65
Астана
Астана
Енисей: Степанович, Балашов, Перевалов, Сонько, Шлегель, Долинин, Герасимов, Одиноков, Загретдинов, Близнюк
Астана: Мурзагалиев, Утоми, Старкс, Щербак, Десятников, Походяев, Сарсенгалиев, Смит, Исаенко, Майдекин, Оразбеков, Абашидзе

Лучшим игроком в составе красноярского клуба стал Тимофей Герасимов, набравший по ходу матча 20 очков, совершивший три подбора, отдавший три передачи и сделавший один перехват при коэффициенте полезности «+22».

У «Астаны» отличился легионер Ти Джей Старкс, на счету которого 19 очков, четыре подбора и четыре передачи при одной потере. 12 очков, семь подборов и один блок-шот у Андрея Десятникова.

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