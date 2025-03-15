«Енисей» прервал пятиматчевую серию поражений, обыграв «Астану» в Единой лиге

15 марта в Красноярске на стадионе «Арена-Север» завершился очередной матч Единой лиги ВТБ, в котором местный «Енисей» принимал гостей из Казахстана — «Астану». Хозяева площадки прервали серию из пяти поражений, победив казахстанских игроков со счётом 92:65 (27:15; 19:13; 17:12; 29:25).

Лучшим игроком в составе красноярского клуба стал Тимофей Герасимов, набравший по ходу матча 20 очков, совершивший три подбора, отдавший три передачи и сделавший один перехват при коэффициенте полезности «+22».

У «Астаны» отличился легионер Ти Джей Старкс, на счету которого 19 очков, четыре подбора и четыре передачи при одной потере. 12 очков, семь подборов и один блок-шот у Андрея Десятникова.