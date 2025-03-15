Главный тренер «Лейкерс» объяснил, почему Бронни Джеймсу было тяжело в игре с «Денвером»
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Главный тренер команды «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик объяснил, почему защитник команды Бронни Джеймс испытывал трудности в игре с «Денвер Наггетс», которая завершилась поражением «озёрников» со счётом 126:131.
НБА — регулярный чемпионат
15 марта 2025, суббота. 04:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
131 : 126
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Йокич - 28, Маррей - 26, Браун - 22, Уэстбрук - 17, Гордон - 17, Портер - 13, Уотсон - 4, Ннаджи - 4, Тайсон, Джордан, Шарич, Холл, Пикетт, Чанчар
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 37, Кнехт - 32, Милтон - 16, Гудвин - 10, Вандербилт - 9, Колоко - 8, Моррис - 7, Джеймс - 5, Лень - 2, Реддиш, Винсент, Финни-Смит
«Я думаю, он чувствует себя немного не в своей тарелке, потому что Денвер находится очень высоко с точки зрения географии, здесь другое давление. Я думаю, мы будем следить за Бронни только с точки зрения его усталости, возможно, будем играть с ним короткими сериями. Честно говоря, для него было бы неплохо просто выложиться по полной», — приводит слова Редика издание The Mirror.
Ранее Бронни высказался о своих почти 16 игровых минутах в Денвере.
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