Главный тренер «Лейкерс» объяснил, почему Бронни Джеймсу было тяжело в игре с «Денвером»

Главный тренер команды «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик объяснил, почему защитник команды Бронни Джеймс испытывал трудности в игре с «Денвер Наггетс», которая завершилась поражением «озёрников» со счётом 126:131.

«Я думаю, он чувствует себя немного не в своей тарелке, потому что Денвер находится очень высоко с точки зрения географии, здесь другое давление. Я думаю, мы будем следить за Бронни только с точки зрения его усталости, возможно, будем играть с ним короткими сериями. Честно говоря, для него было бы неплохо просто выложиться по полной», — приводит слова Редика издание The Mirror.

Ранее Бронни высказался о своих почти 16 игровых минутах в Денвере.