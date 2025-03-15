Единая лига: результаты матчей 15 марта

В субботу, 15 марта, в российском баскетбольном первенстве в рамках регулярного чемпионата сезона-2024/2025 Единой лиги ВТБ состоялся единственный матч. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Единая лига ВТБ. Результаты игр 15 марта:

«Енисей» — «Астана» — 92:65.

Красноярский «Енисей» смог прервать серию из пяти поражений после победы над казахским коллективом. Лидером Единой лиги по состоянию на сегодняшний день является столичный ЦСКА, одержавший победы в 86,1% игр. Второе место занимает санкт-петербургский «Зенит» с 85,7%. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (80,6%).