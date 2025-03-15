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Единая лига: результаты матчей 15 марта

Единая лига: результаты матчей 15 марта
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В субботу, 15 марта, в российском баскетбольном первенстве в рамках регулярного чемпионата сезона-2024/2025 Единой лиги ВТБ состоялся единственный матч. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Единая лига ВТБ. Результаты игр 15 марта:

«Енисей» — «Астана» — 92:65.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 марта 2025, суббота. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
92 : 65
Астана
Астана
Енисей: Степанович, Балашов, Перевалов, Сонько, Шлегель, Долинин, Герасимов, Одиноков, Загретдинов, Близнюк
Астана: Мурзагалиев, Утоми, Старкс, Щербак, Десятников, Походяев, Сарсенгалиев, Смит, Исаенко, Майдекин, Оразбеков, Абашидзе

Красноярский «Енисей» смог прервать серию из пяти поражений после победы над казахским коллективом. Лидером Единой лиги по состоянию на сегодняшний день является столичный ЦСКА, одержавший победы в 86,1% игр. Второе место занимает санкт-петербургский «Зенит» с 85,7%. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (80,6%).

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