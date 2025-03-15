НБА начала расследование в отношении «Сиксерс» из-за Пола Джорджа и Тайриза Макси — ESPN

Авторитетный североамериканский инсайдер ESPN Шэмс Чарания сообщил, что руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) начало расследование в отношении команды «Филадельфия Сиксерс» из-за того, что Пол Джордж и Тайриз Макси слишком часто пропускают матчи клуба.

«Мне сообщили, что «Сиксерс» — ещё одна команда, в отношении которой НБА начала расследование. Просто на основании того, что Макси и Джордж пропустили значительное количество игр. И, как мне кажется, в отношении «Сиксерс» это расследование более обоснованно», — приводит слова Чарании портал Fadeaway World.

Ранее Шэмс Чарания сообщил, что Леброн Джеймс вернулся в Лос-Анджелес по рекомендации врачей.