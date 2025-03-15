Джру Холидэй: я принимаю лекарства. Это работает

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Джру Холидэй признался, что принимает обезболивающие лекарства, чтобы снизить болевые ощущения от травмы мизинца.

«Я принимаю лекарства. Это работает», – приводит слова Холидэя The Boston Globe.

Напомним, Холидэй получил травму мизинца на бросающей руке две недели назад в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Детройт Пистонс». После этого баскетболист пропустил четыре встречи из-за травмы, а вернувшись, как выяснилось, продолжает испытывать болевые ощущения.

Холидэй в нынешнем сезоне принял участие в 51 матче регулярного чемпионата, набирая в среднем 11,0 очка, совершая 4,3 подбора и отдавая 3,6 передачи за игру.