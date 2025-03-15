Стала известна третья команда, которая обеспечила себе место в плей-офф НБА

Клуб «Бостон Селтикс» стал третьим коллективом, который обеспечил себе место в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

До «кельтов» место в плей-офф североамериканской организации себе обеспечили «Кливленд Кавальерс» и «Оклахома-Сити Тандер».

Сегодня, 5 марта, «Бостон Селтикс» сыграл против «Майами Хит» в гостевом матче. Встреча завершилась со счётом 103:91 в пользу «кельтов». Таким образом, эта победа стала для коллектива из Бостона 48-й в текущем сезоне. Отметим также, что «Селтикс» выходит в плей-офф уже на протяжении последних 11 лет.

Ранее Джейлен Браун комплиментарно отозвался о Шее Гилджес-Александере после победы «Оклахомы».