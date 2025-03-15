Стала известна третья команда, которая обеспечила себе место в плей-офф НБА
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Клуб «Бостон Селтикс» стал третьим коллективом, который обеспечил себе место в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
До «кельтов» место в плей-офф североамериканской организации себе обеспечили «Кливленд Кавальерс» и «Оклахома-Сити Тандер».
Сегодня, 5 марта, «Бостон Селтикс» сыграл против «Майами Хит» в гостевом матче. Встреча завершилась со счётом 103:91 в пользу «кельтов». Таким образом, эта победа стала для коллектива из Бостона 48-й в текущем сезоне. Отметим также, что «Селтикс» выходит в плей-офф уже на протяжении последних 11 лет.
НБА — регулярный чемпионат
15 марта 2025, суббота. 02:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
91 : 103
Бостон Селтикс
Бостон
Майами Хит: Уиггинс - 23, Хироу - 19, Жакез-мл. - 13, Митчелл - 12, Адебайо - 9, Уэр - 7, Робинсон - 6, Ларссон - 2, Розир, Стивенс, Джонсон, Бёркс, Андерсон, Хайсмит, Лав
Бостон Селтикс: Тейтум - 28, Холидэй - 25, Уайт - 18, Притчард - 11, Хорфорд - 9, Хозер - 6, Корнет - 4, Кета - 2, Браун, Крэйг, Тиллман, Уолш, Норрис, Шейерман
Ранее Джейлен Браун комплиментарно отозвался о Шее Гилджес-Александере после победы «Оклахомы».
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