Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Пистиолис поделился ожиданиями от матча ЦСКА и «Локомотива-Кубань»

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 16 марта 2025, воскресенье. 14:30 МСК Локомотив-Кубань Краснодар Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Матчи «Локо» и ЦСКА всегда получаются захватывающими, они наполнены жёсткой борьбой. Думаю, предстоящая встреча не будет исключением. Мы находимся в хорошей форме, и для нас важно показать уровень энергии, соответствующий этому противостоянию», — приводит слова Андреаса Пистиолиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Напомним, встреча состоится в Краснодаре 16 марта 2025 года. Начало матча намечено на 14:30 мск.

Лидером Единой лиги по состоянию на сегодняшний день является столичный ЦСКА, одержавший победы в 86,1% игр. Второе место занимает санкт-петербургский «Зенит» с 85,7%. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (80,6%).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между «Локомотивом-Кубань» и ЦСКА, которая будет доступна в матч-центре по ссылке и начнётся в 14:30 мск: