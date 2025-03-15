Звезду Евролиги могут оштрафовать за непристойный жест, который тот показал во время матча

29-летний популярный разыгрывающий защитник «Панатинаикоса» американец Кендрик Нанн во время матча с «Олимпиакосом» показал средний палец, за что может в скором времени быть оштрафован. Об этом сообщает портал Eurohoops.

Игра, в свою очередь, завершилась со счётом 76:74 в пользу «Олимпиакоса».

Инцидент произошёл после того, как Нанн совершил бросок сверху за две минуты до конца третьей четверти.

Согласно имеющейся информации, «Олимпиакос» готовится подать соответствующую жалобу в Евролигу с просьбой наказать Нанна в соответствии с дисциплинарными правилами лиги. Ход дела и возможное наказание Нанна будут зависеть от решения независимого спортивного судьи соревнований.