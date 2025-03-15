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Звезду Евролиги могут оштрафовать за непристойный жест, который тот показал во время матча

Звезду Евролиги могут оштрафовать за непристойный жест, который тот показал во время матча
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29-летний популярный разыгрывающий защитник «Панатинаикоса» американец Кендрик Нанн во время матча с «Олимпиакосом» показал средний палец, за что может в скором времени быть оштрафован. Об этом сообщает портал Eurohoops.

Игра, в свою очередь, завершилась со счётом 76:74 в пользу «Олимпиакоса».

Евролига . Регулярный чемпионат. 29-й тур
14 марта 2025, пятница. 22:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
76 : 74
Панатинаикос
Афины, Греция
Олимпиакос: Уильямс-Госс, Ларенцакис, Вильдоса, Ли, Фалль, Везенков, Папаниколау, Дорси, Питерс, Милутинов, Маккиссик, Фурнье
Панатинаикос: Калаицакис, Браун, Слукас, Осман, Самонтуров, Папапетру, Грант, Пляйсс, Нанн, Габриэль, Эрнангомес, Митоглу

Инцидент произошёл после того, как Нанн совершил бросок сверху за две минуты до конца третьей четверти.

Согласно имеющейся информации, «Олимпиакос» готовится подать соответствующую жалобу в Евролигу с просьбой наказать Нанна в соответствии с дисциплинарными правилами лиги. Ход дела и возможное наказание Нанна будут зависеть от решения независимого спортивного судьи соревнований.

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