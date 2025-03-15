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Паскуаль: у «Автодора» один из лучших тренеров в Единой лиге

Паскуаль: у «Автодора» один из лучших тренеров в Единой лиге
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги с саратовским «Автодором».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Автодор
Саратов
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X
П2

«Нам предстоит сыграть против команды, которая находится в очень хорошей форме. У них замечательный тренер – один из лучших в этом турнире. В последнем матче против МБА они сыграли отлично, с хорошим балансом. Это команда с очень опасными защитниками и «большими», которые знают, что им делать. Так что это будет трудный матч. Каждый раз, когда мы играем против них, победить непросто. Но мы возвращаемся на домашнюю площадку, и нам нужно быть готовыми. Нам нужно быть готовыми продолжать двигаться в правильном векторе, который мы показываем всем болельщикам в последних матчах. И, надеюсь, на арене будет много зрителей и мы сможем насладиться игрой вместе», — приводит слова Паскуаля официальный сайт турнира.

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