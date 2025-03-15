Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чарльз Баркли сомневается, что Леброн вновь будет играть в текущем сезоне НБА

Чарльз Баркли сомневается, что Леброн вновь будет играть в текущем сезоне НБА
Комментарии

Член Зала славы баскетбола, а также 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Чарльз Баркли сомневается, что четырёхкратный чемпион НБА, а также лидер и лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс будет играть в текущем сезоне лиги.

«Леброн, вероятно, выбыл до конца сезона. Я не вижу никаких вариантов, чтобы он вернулся», — приводит слова Баркли портал Fadeaway World.

Напомним, Джеймс получил растяжение паховой мышцы в матче с «Бостон Селтикс» (101:111), который состоялся 9 марта на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США). По мнению врачей, Леброн не будет играть примерно до 25 марта.

Материалы по теме
Леброн отреагировал на исторический рекорд Карри в НБА по трёхочковым броскам
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android