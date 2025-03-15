Чарльз Баркли сомневается, что Леброн вновь будет играть в текущем сезоне НБА

Член Зала славы баскетбола, а также 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Чарльз Баркли сомневается, что четырёхкратный чемпион НБА, а также лидер и лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс будет играть в текущем сезоне лиги.

«Леброн, вероятно, выбыл до конца сезона. Я не вижу никаких вариантов, чтобы он вернулся», — приводит слова Баркли портал Fadeaway World.

Напомним, Джеймс получил растяжение паховой мышцы в матче с «Бостон Селтикс» (101:111), который состоялся 9 марта на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США). По мнению врачей, Леброн не будет играть примерно до 25 марта.