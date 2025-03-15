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Миленко Богичевич: «Зенит» находится в своей наилучшей форме

Миленко Богичевич: «Зенит» находится в своей наилучшей форме
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Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Автодор
Саратов
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X
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«Зенит» находится в своей наилучшей форме, что доказывают их 11-матчевая беспроигрышная серия и отличные победы над прямыми конкурентами. Мы с большим уважением относимся к сопернику. Важно выйти на площадку в Санкт-Петербурге с полной концентрацией и энергией. Безусловно, победа над МБА-МАИ придала определённой уверенности. Поэтому нам следует двигаться дальше, сохранив такой же подход и отношение к игре», — приводит слова Богичевича официальный сайт Единой лиги.

Напомним, матч состоится 16 марта, начало — в 17:00 мск.

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