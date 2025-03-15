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НБА начала расследование в отношении «Оклахомы», клубу грозит штраф — Чарания

НБА начала расследование в отношении «Оклахомы», клубу грозит штраф — Чарания
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Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) начало расследование в отношении «Оклахома-Сити Тандер» за предполагаемое нарушение правил участия игроков в лиге. Об этом сообщает авторитетный североамериканский инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Представители лиги обратили внимание на то, что в матче с «Портленд Трэйл Блэйзерс» от 8 марта вся стартовая пятёрка коллектива из Оклахомы — Шей Гилджес-Александер, Чет Холмгрен, Лугенц Дорт, Айзея Хартенштайн, Джейлен Уильямс — не принимала участия. Если подозрения подтвердятся, то клубу может грозить штраф.

НБА — регулярный чемпионат
08 марта 2025, суббота. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
107 : 89
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Оклахома-Сити Тандер: Уиггинс - 30, Карузо - 17, Джо - 16, Дженг - 16, Уильямс - 10, Уильямс - 10, Джонс - 6, Карлсон - 2, Холмгрен, Уильямс, Флаглер, Уоллес
Портленд Трэйл Блэйзерс: Хендерсон - 22, Шарп - 19, Саймонс - 14, Клингэн - 8, Рит - 8, Камара - 7, Уокер - 5, Грант - 4, Мюррэй - 2, Тибулл, Макгауэнс, Авдия, Минайя, Рупер, Сиссоко

Напомним, матч с «Портленд Трэйл Блэйзерс» завершился со счётом 107:89 в пользу «Оклахома-Сити Тандер».

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