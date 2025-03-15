НБА начала расследование в отношении «Оклахомы», клубу грозит штраф — Чарания

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) начало расследование в отношении «Оклахома-Сити Тандер» за предполагаемое нарушение правил участия игроков в лиге. Об этом сообщает авторитетный североамериканский инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Представители лиги обратили внимание на то, что в матче с «Портленд Трэйл Блэйзерс» от 8 марта вся стартовая пятёрка коллектива из Оклахомы — Шей Гилджес-Александер, Чет Холмгрен, Лугенц Дорт, Айзея Хартенштайн, Джейлен Уильямс — не принимала участия. Если подозрения подтвердятся, то клубу может грозить штраф.

Напомним, матч с «Портленд Трэйл Блэйзерс» завершился со счётом 107:89 в пользу «Оклахома-Сити Тандер».