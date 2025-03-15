Андрей Ведищев: матчи с ЦСКА — это всегда вызов

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 16 марта 2025, воскресенье. 14:30 МСК Локомотив-Кубань Краснодар Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Матчи против ЦСКА – это всегда вызов. Наш состав на данный момент не оптимален, но у нас есть игроки, которые способны заменить выбывших. Я рассчитываю на их самоотдачу и желание проявить себя против прямого конкурента.

Если вспомнить матч против «Зенита», то там эпизодами мы играли очень хорошо. Но для того, чтобы побеждать таких соперников, нужно максимально бережно относиться к каждому моменту и не допускать, чтобы неудачные отрезки затягивались. В таких матчах всё решают детали. Если мы сыграем грамотно и выполним план на игру, то сможем рассчитывать на успех в матче против ЦСКА», — приводит слова Ведищева пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Напомним, встреча состоится в Краснодаре 16 марта 2025 года. Начало матча намечено на 14:30 мск.

Лидером Единой лиги по состоянию на сегодняшний день является столичный ЦСКА, одержавший победы в 86,1% игр. Второе место занимает санкт-петербургский «Зенит» с 85,7%. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (80,6%).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между «Локомотивом-Кубань» и ЦСКА, которая будет доступна в матч-центре по ссылке и начнётся в 14:30 мск.