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Стало известно, сколько ещё Леброн Джеймс не будет играть в НБА из-за травмы

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), лидер и лёгкий форвард калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Леброн Джеймс не будет играть ещё как минимум одну неделю из-за травмы паха. Об этом сообщил авторитетный североамериканский инсайдер ESPN Шэмс Чарания в шоу The Pat McAfee Show.

Следовательно, Леброн пропустит матчи с «Финикс Санз» (16.03), «Сан-Антонио Спёрс» (18.03), «Денвер Наггетс» (20.03), «Милуоки Бакс» (21.03), «Чикаго Буллз» (23.03) и «Орландо Мэджик» (25.03).

Напомним, Джеймс получил растяжение паховой мышцы в матче с «Бостон Селтикс» (101:111), который состоялся 9 марта на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США).

Ранее Чарльз Баркли заявил, что сомневается в возвращении Леброна Джеймса в текущем сезоне североамериканской лиги.