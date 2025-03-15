Главный тренер «Енисея» Арсич прокомментировал победу над «Астаной»

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной» (92:65 (27:15; 19:13; 17:12; 29:25)).

«Большую часть матча мы здорово играли в обороне, хорошо защищались против лидеров соперника. Я бы отметил, что получился чересчур большой разрыв в счёте, исходя из того, что происходило на площадке. «Астана» смазала много своих открытых бросков, однако мы здорово сыграли на подборе, что давало нам вторые шансы и быстрые атаки, поэтому я рад этой победе», — приводит слова Арсича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Лидером Единой лиги по состоянию на сегодняшний день является столичный ЦСКА, одержавший победы в 86,1% игр. Второе место занимает санкт-петербургский «Зенит» с 85,7%. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (80,6%).