Гарнетт: борьба между Йокичем и Шеем похожа на противостояние Оби-Вана и Дарта Вейдера

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и чемпион лиги в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт сравнил борьбу за звание MVP сезона между центровым «Денвер Наггетс» Николой Йокичем и защитником «Оклахома-Сити Тандер» Шеем Гилджес-Александером с известным противостоянием киноперсонажей саги «Звёздные войны» — Оби-Вана Кеноби и Дарта Вейдера.

«Борьба между Николой и Шеем похожа на противостояние Оби-Вана и Дарта, чёрт возьми, Вейдера. Это джедайское дерьмо. Никакого неуважения к кому-либо, никто не делает того, что делают эти двое. Победа за ними», — приводит слова Гарнетта портал The Sports Rush.