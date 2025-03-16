Бывший профессиональный баскетболист, а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал об одном из самых памятных моментов в карьере.

«Первое золото российской сборной — исторический момент. Такие победы становятся фундаментом для будущих поколений, напоминая, что в баскетболе, как и в жизни, нет ничего невозможного.

Победа на Евробаскете в 2007 году и получение звания MVP турнира — однозначно один из самых памятных моментов в истории моей карьеры.

Мы точно не были фаворитами — ни на турнире, ни в финале. Испанцы, действующие чемпионы мира, играли дома, перед своими трибунами, и, казалось, всё шло к их победе. Но у нас была команда с большой буквы. Мы верили друг в друга, боролись до конца и сделали то, что казалось невозможным.

Наша команда отличалась надёжной защитой. Каждый из нас мог взять инициативу, никто не был статистом, и это стало нашим преимуществом. Именно поэтому мы выиграли тот финал, и эту победу я до сих пор вспоминаю с особой теплотой в сердце.

Прошло уже много лет, но такие моменты важно сохранять и передавать дальше. Наш триумф в 2007-м стал не просто золотой страницей в истории российского баскетбола, но и примером для тех, кто сегодня выходит на площадку с мечтой о больших победах. Ценить прошлое — значит вдохновлять на будущие свершения», — написал Кириленко на своей странице в социальных сетях.