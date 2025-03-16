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«Далласу» грозят технические поражения из-за большого количества травм

«Далласу» грозят технические поражения из-за большого количества травм
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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» может начать получать технические поражения из-за недостатка игроков в заявке. Об этом сообщает Bleacher Report.

Подобное правило применяется, если в составе команды окажется меньше восьми активных игроков, необходимых для участия в матче.

Первый матч, в котором «Далласу» грозит поражение, — встреча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Бруклином», которая состоится 24 марта.

В настоящий момент лазарет команды переполнен. В список травмированных входят Энтони Дэвис, Кайри Ирвинг, Дэниэл Гэффорд, Дерек Лайвли, Пи Джей Вашингтон, Джейден Харди, Данте Экзам, Кай Джонс и Оливье-Максанс Проспер.

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