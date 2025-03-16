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Бруклин Нетс — Бостон Селтикс, результат матча 16 марта 2025, счёт 113:115, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

66 очков Тейтума, Порзингиса и Притчарда помогли «Бостону» обыграть «Бруклин» в НБА
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В ночь с 15 на 16 марта мск на «Барклайс-центр» в Нью-Йорке (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2024/2025 между командами «Бруклин Нетс» и «Бостон Селтикс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 115:113.

НБА — регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
113 : 115
Бостон Селтикс
Бостон
Бруклин Нетс: Джонсон - 23, Джонсон - 21, Уилсон - 15, Льюис - 15, Уильямс - 14, Расселл - 11, Шарп - 9, Мартин - 5, Бикман, Уотфорд, Клауни, Томас
Бостон Селтикс: Порзингис - 24, Притчард - 22, Тейтум - 20, Холидэй - 11, Хозер - 11, Корнет - 10, Браун - 8, Кета - 6, Шейерман - 3, Крэйг, Дэвисон, Тиллман, Уолш

Лучшим игроком в составе победителей стал латвийский центровой Кристапс Порзингис. У него 24 очка и два подбора. Его партнёр по команде звёздный лёгкий форвард Джейсон Тейтум набрал 20 очков, а также совершил по восемь подборов и результативных передач. Также 22 очка набрал разыгрывающий Пэйтон Притчард.

У хозяев наибольшей результативностью отметился тяжёлый форвард Кэмерон Джонсон, оформивший дабл-дабл из 23 очка и 10 подборов. Также на его счету шесть передач.

В следующем матче «Бруклин» дома встретится с «Атланта Хоукс» 17 марта, а для «Бостона» ближайшая игра вновь будет с «Бруклин Нетс». «Селтикс» сыграют на своей площадке 19 марта.

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