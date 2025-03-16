66 очков Тейтума, Порзингиса и Притчарда помогли «Бостону» обыграть «Бруклин» в НБА

В ночь с 15 на 16 марта мск на «Барклайс-центр» в Нью-Йорке (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2024/2025 между командами «Бруклин Нетс» и «Бостон Селтикс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 115:113.

Лучшим игроком в составе победителей стал латвийский центровой Кристапс Порзингис. У него 24 очка и два подбора. Его партнёр по команде звёздный лёгкий форвард Джейсон Тейтум набрал 20 очков, а также совершил по восемь подборов и результативных передач. Также 22 очка набрал разыгрывающий Пэйтон Притчард.

У хозяев наибольшей результативностью отметился тяжёлый форвард Кэмерон Джонсон, оформивший дабл-дабл из 23 очка и 10 подборов. Также на его счету шесть передач.

В следующем матче «Бруклин» дома встретится с «Атланта Хоукс» 17 марта, а для «Бостона» ближайшая игра вновь будет с «Бруклин Нетс». «Селтикс» сыграют на своей площадке 19 марта.

Рекорды НБА: