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Детройт Пистонс — Оклахома-Сити Тандер, результат матча 16 марта 2025, счёт 107:113, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

48 очков Гилджес-Александера помогли лидеру Запада «Оклахоме» победить «Детройт» в НБА
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Сегодня, 16 марта, на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Детройт Пистонс» и «Оклахома-Сити Тандер». Встреча завершилась со счётом 113:107 в пользу гостей площадки.

НБА — регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
107 : 113
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Детройт Пистонс: Харрис - 18, Шрёдер - 17, Бисли - 15, Каннингем - 11, Хардуэй-младший - 11, Стюарт - 9, Дюрен - 8, Томпсон - 8, Холланд - 6, Фонтеккио - 4, Рид, Сассер, Уотерс III
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 48, Уоллес - 20, Хартенштайн - 12, Джо - 11, Уильямс - 10, Дорт - 7, Карузо - 3, Уильямс - 2, Джонс, Дженг, Флаглер

Наиболее результативным игроком в составе «Тандер» стал 26-летний разыгрывающий защитник Шей Гилджес-Александер. Ему удалось набрать 48 очков, сделать четыре подбора, отдать шесть передач и совершить один блок-шот. Его партнёр по команде защитник Кейсон Уоллес набрал 20 очков.

Самым результативным игроком в составе «Детройта» стал американский лёгкий форвард Тобиас Харрис, набравший 18 очков и совершивший семь подборов.

В следующем матче «Детройт» в гостях встретится с «Нью-Орлеан Пеликанс» 18 марта, а «Оклахома» сыграет на выезде с «Милуоки Бакс» 17 марта.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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