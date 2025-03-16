48 очков Гилджес-Александера помогли лидеру Запада «Оклахоме» победить «Детройт» в НБА

Сегодня, 16 марта, на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Детройт Пистонс» и «Оклахома-Сити Тандер». Встреча завершилась со счётом 113:107 в пользу гостей площадки.

Наиболее результативным игроком в составе «Тандер» стал 26-летний разыгрывающий защитник Шей Гилджес-Александер. Ему удалось набрать 48 очков, сделать четыре подбора, отдать шесть передач и совершить один блок-шот. Его партнёр по команде защитник Кейсон Уоллес набрал 20 очков.

Самым результативным игроком в составе «Детройта» стал американский лёгкий форвард Тобиас Харрис, набравший 18 очков и совершивший семь подборов.

В следующем матче «Детройт» в гостях встретится с «Нью-Орлеан Пеликанс» 18 марта, а «Оклахома» сыграет на выезде с «Милуоки Бакс» 17 марта.

У кого больше всех очков в НБА: