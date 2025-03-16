28 очков Стефена Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Нью-Йорк Никс» в НБА

В ночь с 15 на 16 марта мск на арене «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Нью-Йорк Никс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 97:94.

В составе победителей самым результативным стал американский разыгрывающий Стефен Карри, набравший 28 очков, сделавший семь подборов и пять передач.

У гостей наивысшей результативность отличился форвард Карл-Энтони Таунс, на счету которого дабл-дабл из 29 очков, 12 подборов и трёх передач.

«Голден Стэйт» в следующем матче примет «Денвер», а «Никс» дома сыграют с «Майами».