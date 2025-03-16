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28 очков Стефена Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Нью-Йорк Никс» в НБА

28 очков Стефена Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Нью-Йорк Никс» в НБА
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В ночь с 15 на 16 марта мск на арене «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Нью-Йорк Никс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 97:94.

НБА — регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
97 : 94
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 28, Муди - 18, Батлер - 11, Куминга - 10, Грин - 9, Пэйтон II - 6, Сантос - 5, Пост - 5, Хилд - 3, Луни - 2, Джексон-Дэвис, Спенсер
Нью-Йорк Никс: Таунс - 29, Ануноби - 23, Макбрайд - 19, Бриджес - 19, Робинсон - 2, Шамет - 2, Пэйн, Харт, Ачиува, Колек, Такер, Уотсон

В составе победителей самым результативным стал американский разыгрывающий Стефен Карри, набравший 28 очков, сделавший семь подборов и пять передач.

У гостей наивысшей результативность отличился форвард Карл-Энтони Таунс, на счету которого дабл-дабл из 29 очков, 12 подборов и трёх передач.

«Голден Стэйт» в следующем матче примет «Денвер», а «Никс» дома сыграют с «Майами».

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