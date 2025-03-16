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Денвер Наггетс — Вашингтон Уизардс, результат матча 16 марта 2025, счёт 123:126, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

40-очковый дабл-дабл Йокича не спас «Денвер» от поражения в матче с «Вашингтоном»
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Сегодня, 16 марта, на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» в Денвере (США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Денвер Наггетс» и «Вашингтон Уизардс». Встреча завершилась со счётом 126:123 в пользу гостей площадки.

НБА — регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
123 : 126
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Денвер Наггетс: Йокич - 40, Маррей - 24, Уэстбрук - 22, Портер - 20, Браун - 9, Ннаджи - 6, Уотсон - 2, Тайсон, Джордан, Шарич, Холл, Пикетт, Чанчар
Вашингтон Уизардс: Сарр - 34, Пул - 19, Джордж - 19, Шампани - 16, Миддлтон - 10, Джонсон - 9, Каррингтон - 9, Холмс - 6, Кисперт - 4, Вукчевич, Джонс, Гилл, Смарт

Лучшим игроком у «Вашингтона» стал французский тяжёлый форвард Алекс Сарр. В его активе 34 очка, шесть подборов и пять передач.

Наиболее результативным игроком в составе «Наггетс» стал 30-летний сербский тяжёлый форвард Никола Йокич, в активе которого дабл-дабл: 40 очков, 13 подборов и девять результативных передач. Его партнёр по команде канадский защитник Джамал Маррей набрал 24 очка, шесть подборов и семь ассистов.

В следующем матче «Денвер» в гостях встретится с «Голден Стэйт Уорриорз» 18 марта, а «Вашингтон» сыграет на выезде с «Портленд Трэйл Блэйзерс» также 18 марта.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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