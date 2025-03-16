40-очковый дабл-дабл Йокича не спас «Денвер» от поражения в матче с «Вашингтоном»

Сегодня, 16 марта, на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» в Денвере (США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Денвер Наггетс» и «Вашингтон Уизардс». Встреча завершилась со счётом 126:123 в пользу гостей площадки.

Лучшим игроком у «Вашингтона» стал французский тяжёлый форвард Алекс Сарр. В его активе 34 очка, шесть подборов и пять передач.

Наиболее результативным игроком в составе «Наггетс» стал 30-летний сербский тяжёлый форвард Никола Йокич, в активе которого дабл-дабл: 40 очков, 13 подборов и девять результативных передач. Его партнёр по команде канадский защитник Джамал Маррей набрал 24 очка, шесть подборов и семь ассистов.

В следующем матче «Денвер» в гостях встретится с «Голден Стэйт Уорриорз» 18 марта, а «Вашингтон» сыграет на выезде с «Портленд Трэйл Блэйзерс» также 18 марта.

У кого больше всех очков в НБА: