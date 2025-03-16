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Евгений Воронов поделился мнением о матче МБА-МАИ с «Уралмашем» в Кубке России

Евгений Воронов поделился мнением о матче МБА-МАИ с «Уралмашем» в Кубке России
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Защитник и капитан московской МБА-МАИ Евгений Воронов прокомментировал минувший полуфинальный матч в рамках Winline Кубка России по баскетболу сезона-2024/2025 с екатеринбургским «Уралмашем», который состоялся в пятницу, 14 марта.

Winline Кубок России . 1/2 финала
14 марта 2025, пятница. 17:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
84 : 68
МБА-МАИ
Москва
Уралмаш: Мартин - 23, Далтон - 14, Карданахишвили - 10, Ивлев - 9, Белянков - 9, Писклов - 7, Попов - 7, Новиков - 3, Пынько - 2, Глазунов, Акрамов
МБА-МАИ: Личутин - 19, Певнев - 12, Коновалов - 11, Барашков - 8, Воронов - 4, Зубков - 4, Сорокин - 3, Касаткин - 2, Минченко - 2, Белоусов - 2, Трушкин - 1, Савченко

«Уралмаш» хорошо сыграл, я не умаляю их заслуг. Но если бы мы сделали меньше ошибок в защите и не позволили сопернику набирать лёгкие очки, игра была бы совершенно другой. Когда ты забиваешь трёхочковые с наших ошибок, это даёт тебе уверенность быстрее, чем если бы ты забивал через тяжёлые моменты.

Конечно, у «Уралмаша» хороший и глубокий состав, но я всё равно считаю, что, если бы мы исполнили всё, что задумывали, игра была бы другой. Не знаю, кто бы победил, но игра и борьба были бы другими», — сказал Воронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте интервью с Евгением Вороновым на «Чемпионате».
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