Евгений Воронов поделился мнением о матче МБА-МАИ с «Уралмашем» в Кубке России

Защитник и капитан московской МБА-МАИ Евгений Воронов прокомментировал минувший полуфинальный матч в рамках Winline Кубка России по баскетболу сезона-2024/2025 с екатеринбургским «Уралмашем», который состоялся в пятницу, 14 марта.

«Уралмаш» хорошо сыграл, я не умаляю их заслуг. Но если бы мы сделали меньше ошибок в защите и не позволили сопернику набирать лёгкие очки, игра была бы совершенно другой. Когда ты забиваешь трёхочковые с наших ошибок, это даёт тебе уверенность быстрее, чем если бы ты забивал через тяжёлые моменты.

Конечно, у «Уралмаша» хороший и глубокий состав, но я всё равно считаю, что, если бы мы исполнили всё, что задумывали, игра была бы другой. Не знаю, кто бы победил, но игра и борьба были бы другими», — сказал Воронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

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