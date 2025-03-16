Воронов: я как капитан МБА-МАИ ни в коем случае не снимаю с себя ответственности

Защитник и капитан московской МБА-МАИ Евгений Воронов отреагировал на своё выступление в полуфинальном матче в рамках Winline Кубка России по баскетболу сезона-2024/2025 с екатеринбургским «Уралмашем», который состоялся в пятницу, 14 марта.

«Давайте я буду говорить за себя. Я не показал ту игру, которую должен был. «Уралмаш» понимал, кто в нашей команде забивает основную долю очков. И, конечно, было пристальное внимание к нам: ко мне, к Андрею [Зубкову] и другим ребятам. К сожалению, мы не смогли найти свою игру, статистически не сыграли так, как могли.

Как я сказал на пресс-конференции: я как капитан команды ни в коем случае не снимаю с себя ответственности. Наоборот, считаю, что где-то недоработал, мог сыграть лучше и результативнее. Как капитан должен был сделать больше, но, к сожалению, не получилось», — сказал Воронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте интервью с Евгением Вороновым на «Чемпионате».