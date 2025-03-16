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Евгений Воронов объяснил неудачный старт и февральский рывок МБА-МАИ в Единой лиге

Евгений Воронов объяснил неудачный старт и февральский рывок МБА-МАИ в Единой лиге
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Защитник и капитан московской МБА-МАИ Евгений Воронов прокомментировал сходство текущего сезона Единой лиги ВТБ с прошлым: неудачное начало, серия поражений, но улучшение ситуации в феврале.

«Травмы, новые игроки, новая команда — всё это связано. Если в прошлом году у нас был перебор игроков на многих позициях, то в этом году пришли молодые ребята без опыта Лиги ВТБ. Конечно, это сказывается. Одно дело играть в предсезонке, другое — когда начинается сезон, и на нас настраиваются по-другому. Нет проходных матчей. Конечно, первые два–три месяца мы штормили. Сейчас мы нашли свои роли, понимание, как должны играть, что делать.

У нас, наверное, не такой глубокий состав, как хотелось бы. Чтобы добиться победы, нам нужно играть почти идеально. Если не идеально, то близко к этому. Для нас каждый человек важен — будь то защитник или атакующий. У других команд есть большая ротация, а у нас она ограничена. Поэтому нам нужно быть более идеальными в своей игре», — сказал Воронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте интервью с Евгением Вороновым на «Чемпионате».
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