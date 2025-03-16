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Евгений Воронов отметил успехи Макара Коновалова в составе МБА-МАИ

Евгений Воронов отметил успехи Макара Коновалова в составе МБА-МАИ
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Защитник и капитан московской МБА-МАИ Евгений Воронов оценил успехи своего одноклубника Макара Коновалова в сезоне-2024/2025 Единой лиги ВТБ.

— Приятный момент — это Макар Коновалов. Если он не раскрылся, то очень сильно прибавил по сравнению с прошлым сезоном. Хотя мы знаем, что он и раньше мог так играть, но не было постоянства. На это повлиял уход Хоменко? Больше минут, больше возможностей? Или что-то ещё?
— Конечно, когда ты основной первый номер в команде, у тебя больше уверенности, больше доверия. Макар умеет играть, он показывал это на протяжении трёх лет. Если его не беспокоят травмы и хорошая форма, он — боевая единица, очень важная часть нашей команды. Когда игрок получает больше времени, он становится более уверенным. У него есть право на ошибку, и он чувствует себя как рыба в воде.

— То есть это связано с тем, что у него больше минут?
— Конечно, когда у тебя два-три человека на позицию, нужно выигрывать конкуренцию. В этом году он был первым номером, и это, конечно, повлияло, — сказал Воронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте интервью с Евгением Вороновым на «Чемпионате».
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