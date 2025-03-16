Результаты игрового дня НБА 16 марта
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В ночь с 15 на 16 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 16 марта:
«Бруклин Нетс» — «Бостон Селтикс» — 113:115;
«Детройт Пистонс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 107:113;
«Хьюстон Рокетс» — «Чикаго Буллз» — 117:114;
«Мемфис Гриззлиз» — «Майами Хит» — 125:91;
«Милуоки Бакс» — «Индиана Пэйсерс» — 126:119;
«Сан-Антонио Спёрс» — «Нью-Орлеан Пеликанс»;
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Нью-Йорк Никс» — 97:94;
«Денвер Наггетс» — «Вашингтон Уизардс» — 123:126.
НБА — регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
113 : 115
Бостон Селтикс
Бостон
Бруклин Нетс: Джонсон - 23, Джонсон - 21, Уилсон - 15, Льюис - 15, Уильямс - 14, Расселл - 11, Шарп - 9, Мартин - 5, Бикман, Уотфорд, Клауни, Томас
Бостон Селтикс: Порзингис - 24, Притчард - 22, Тейтум - 20, Холидэй - 11, Хозер - 11, Корнет - 10, Браун - 8, Кета - 6, Шейерман - 3, Крэйг, Дэвисон, Тиллман, Уолш
НБА — регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
107 : 113
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Детройт Пистонс: Харрис - 18, Шрёдер - 17, Бисли - 15, Каннингем - 11, Хардуэй-младший - 11, Стюарт - 9, Дюрен - 8, Томпсон - 8, Холланд - 6, Фонтеккио - 4, Рид, Сассер, Уотерс III
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 48, Уоллес - 20, Хартенштайн - 12, Джо - 11, Уильямс - 10, Дорт - 7, Карузо - 3, Уильямс - 2, Джонс, Дженг, Флаглер, Уиггинс
НБА — регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
117 : 114
Чикаго Буллз
Чикаго
Хьюстон Рокетс: Грин - 28, Шенгюн - 24, Ванвлит - 23, Брукс - 13, Смит II - 12, Тэйт - 7, Холидей - 4, Адамс - 4, Грин - 2, Томпсон, Ландейл, Уитмор, Шеппард, Исон, Уильямс
Чикаго Буллз: Уайт - 23, Джонс - 19, Вучевич - 15, Терри - 11, Бузелис - 10, Уильямс - 10, Хаертер - 9, Филлипс - 8, Коллинс - 5, Смит - 4, Картер, Хортон-Такер
НБА — регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
125 : 91
Майами Хит
Майами
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 31, Бейн - 22, Иди - 12, Кларк - 12, Пиппен Мл. - 11, Кеннард - 11, Уэллс - 8, Стивенс - 7, Спенсер - 6, Джексон - 5, Хафф, Багли III, Кончар
Майами Хит: Уэр - 19, Адебайо - 18, Жакез-мл. - 13, Андерсон - 13, Хироу - 8, Уиггинс - 8, Розир - 5, Ларссон - 4, Митчелл - 3, Хайсмит, Лав, Робинсон
НБА — регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
126 : 119
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 34, Лиллард - 25, Портер - 16, Принс - 14, Трент-мл. - 13, Лопес - 10, Кузма - 8, Грин - 6, Симс, Ливингстон, Роллинз, Смит, Коннотон, Джексон
Индиана Пэйсерс: Несмит - 30, Сиакам - 26, Халибёртон - 24, Тёрнер - 14, Топпин - 8, Нембард - 7, Матурин - 6, Макконнелл - 4, Брайант, Уокер, Фриман, Брэдли, Джонсон, Шиппард, Джексон
НБА — регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
119 : 115
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 22, Джонсон - 19, Барнс - 19, Касл - 17, Сохан - 14, Шампани - 12, Мамукелашвили - 10, Пол - 4, Бийомбо - 2, Маклафлин, Уэсли
Нью-Орлеан Пеликанс: Макколлум - 26, Мёрфи - 20, Браун - 19, Олиник - 14, Маткович - 12, Бамба - 8, Альварадо - 7, Робинсон-Эрл - 6, Ривз - 3, Мисси, Хоукинс
НБА — регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
97 : 94
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 28, Муди - 18, Батлер - 11, Куминга - 10, Грин - 9, Пэйтон II - 6, Сантос - 5, Пост - 5, Хилд - 3, Луни - 2, Джексон-Дэвис, Спенсер
Нью-Йорк Никс: Таунс - 29, Ануноби - 23, Макбрайд - 19, Бриджес - 19, Робинсон - 2, Шамет - 2, Райт, Харт, Ачиува, Колек, Такер, Пэйн, Уотсон
НБА — регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
123 : 126
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Денвер Наггетс: Йокич - 40, Маррей - 24, Уэстбрук - 22, Портер - 20, Браун - 9, Ннаджи - 6, Уотсон - 2, Тайсон, Джордан, Шарич, Холл, Пикетт, Чанчар
Вашингтон Уизардс: Сарр - 34, Пул - 19, Джордж - 19, Шампани - 16, Миддлтон - 10, Джонсон - 9, Каррингтон - 9, Холмс - 6, Кисперт - 4, Вукчевич, Джонс, Гилл, Смарт
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