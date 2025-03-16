В ночь с 15 на 16 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 16 марта:

«Бруклин Нетс» — «Бостон Селтикс» — 113:115;

«Детройт Пистонс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 107:113;

«Хьюстон Рокетс» — «Чикаго Буллз» — 117:114;

«Мемфис Гриззлиз» — «Майами Хит» — 125:91;

«Милуоки Бакс» — «Индиана Пэйсерс» — 126:119;

«Сан-Антонио Спёрс» — «Нью-Орлеан Пеликанс»;

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Нью-Йорк Никс» — 97:94;

«Денвер Наггетс» — «Вашингтон Уизардс» — 123:126.