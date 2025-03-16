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«Он всем доказал». Воронов оценил выступление Андрея Зубкова за МБА-МАИ

«Он всем доказал». Воронов оценил выступление Андрея Зубкова за МБА-МАИ
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Защитник и капитан московской МБА-МАИ Евгений Воронов высказался по поводу выступления одноклубника и форварда Андрея Зубкова, который ранее представлял санкт-петербургский «Зенит» в сезоне-2024/2025 Единой лиги ВТБ.

«Мы с Андреем знакомы давно. Играя в «Локомотиве», он показывал прекрасный баскетбол. У него есть желание доказать, что последние годы ему не давали тех ролей, которые он хотел. Я думаю, он всем доказал, что он игрок высокого уровня, один из лидеров нашей команды. На нём держится очень многое. Прекрасный старт, отличная статистика, и, конечно, большая заслуга его во всех победах, которые мы одержали до сегодняшнего момента в Лиге ВТБ.

Я в нём не сомневался. Я знаю, как он может играть, но в прошлом сезоне у него была совсем другая роль. Я очень рад, что он в нашей команде, и, думаю, это взаимно. Для него это, мне кажется, глоток свежего воздуха. Он снова почувствовал себя нужным баскетболистом», — сказал Воронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте интервью с Евгением Вороновым на «Чемпионате».
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