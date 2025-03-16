Единая лига: расписание матчей 16 марта

В воскресенье, 16 марта в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025 запланирована три матча, среди которых — центральная игра тура. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает поклонникам российского баскетбола ознакомиться с расписанием дня.

Единая лига ВТБ. Расписание на 16 марта:

14:30 мск — «Локомотив-Кубань» — ЦСКА;

15:00 мск — «Самара» — УНИКС;

17:00 мск — «Зенит» — «Автодор».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 16 марта 2025, воскресенье. 14:30 МСК Локомотив-Кубань Краснодар Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 16 марта 2025, воскресенье. 15:00 МСК Самара Самарская область Не начался УНИКС Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Лидером Единой лиги по состоянию на сегодняшний день является столичный ЦСКА, одержавший победы в 86,1% игр. Второе место занимает санкт-петербургский «Зенит» с 85,7%. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (80,6%).

Регулярный чемпионат Единой лиги — 2024/2025 завершается 13 апреля. Действующим чемпионом является ЦСКА.