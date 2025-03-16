Единая лига: расписание матчей 16 марта
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В воскресенье, 16 марта в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025 запланирована три матча, среди которых — центральная игра тура. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает поклонникам российского баскетбола ознакомиться с расписанием дня.
Единая лига ВТБ. Расписание на 16 марта:
14:30 мск — «Локомотив-Кубань» — ЦСКА;
15:00 мск — «Самара» — УНИКС;
17:00 мск — «Зенит» — «Автодор».
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Самара
Самарская область
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Автодор
Саратов
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лидером Единой лиги по состоянию на сегодняшний день является столичный ЦСКА, одержавший победы в 86,1% игр. Второе место занимает санкт-петербургский «Зенит» с 85,7%. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (80,6%).
Регулярный чемпионат Единой лиги — 2024/2025 завершается 13 апреля. Действующим чемпионом является ЦСКА.
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