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Воронов не стал обсуждать легионеров в МБА-МАИ, сославшись на русский проект

Воронов не стал обсуждать легионеров в МБА-МАИ, сославшись на русский проект
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Защитник и капитан московской МБА-МАИ Евгений Воронов избежал прямого комментария по поводу возможного перехода иностранных баскетболистов, сославшись на позицию клуба и русский проект, в ответ на заявление президента Единой лиги ВТБ Сергея Кущенко.

— Недавно президент Лиги ВТБ Сергей Кущенко сказал, что если бы у МБА было один–два легионера, то уровень команды был бы выше. Согласны с этим?
— Тут сложно комментировать. Мы все знаем позицию нашего клуба и придерживаемся её. Размышлять о том, что было бы, если бы… Мне тяжело. Сергей Валентинович намного опытнее, он в баскетболе дольше, и ему виднее. У нас русский проект, играем так, — сказал Воронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте интервью с Евгением Вороновым на «Чемпионате».
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