«Локомотив-Кубань» — ЦСКА: где смотреть матч матч Единой лиги

16 марта в российском баскетбольном первенстве Единая лига ВТБ состоится центральный матч тура, в котором «Локомотив-Кубань» на домашней площадке примет действующих чемпионов из Москвы — ЦСКА. Начало матча запланировано на 14:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между «Локомотивом-Кубань» и ЦСКА, которая будет доступна в матч-центре по ссылке ниже и начнётся в 14:00 мск:

«Локомотив-Кубань» — ЦСКА— текстовая трансляция матча.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 16 марта 2025, воскресенье. 14:30 МСК Локомотив-Кубань Краснодар Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Лидером Единой лиги по состоянию на сегодняшний день является столичный ЦСКА, одержавший победы в 86,1% игр. Второе место занимает санкт-петербургский «Зенит» с 85,7%. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (80,6%).