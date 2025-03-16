Воронов: всё больше прилетает отметок про возраст. Спрашивают: «Будешь играть до 42-52?»

Защитник и капитан московской МБА-МАИ Евгений Воронов ответил на вопрос по поводу индивидуальных статистических достижений в сезоне-2024/2025 Единой лиги ВТБ.

— 2025 год, который не так давно начался, уже стал для вас знаменательным: 2500 очков в Лиге ВТБ, 100-й матч за МБА. Такие отметки для вас что-то значат?

— Мне всё больше прилетает отметок про возраст (смеётся), 23-й сезон. Все спрашивают: «Будешь играть до 42–52?» Я отвечаю: «Да». На самом деле это очень приятно — все отметки, о которых вы сказали. Я шучу, что беру измором. Я никогда не был суперзабивающим игроком, как те, кто больше любит и умеет играть в нападении. Самое главное, чтобы мои очки, игры, подборы, перехваты приносили победу команде. Без итоговой победы всё это теряет смысл, — сказал Воронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

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