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«Вроде жив-здоров». Евгений Воронов высказался о завершении карьеры

«Вроде жив-здоров». Евгений Воронов высказался о завершении карьеры
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Защитник и капитан московской МБА-МАИ Евгений Воронов ответил на вопрос по поводу завершения карьеры профессионального баскетболиста.

— Летом мы с вами обсуждали потенциальное завершение карьеры. Вы сказали, что никаких дат нет, будете смотреть по состоянию. Сейчас нет предпосылок, что это ваш последний сезон?
— Пока нет. Вроде жив-здоров, бегаю, даже статистику неплохую показываю. Поэтому пока не хочу завершать карьеру. Посмотрим, что будет дальше,

— То есть ждём 24-й сезон?
— Посмотрим. Давайте сначала этот закончим. Надеюсь, всё будет хорошо, никаких травм не будет. Если в конце сезона у меня будет желание играть дальше и я буду чувствовать мотивацию, то продолжу. В прошлый раз мы с вами говорили, что как только я почувствую, что не могу мотивированно отвечать молодым своей игрой, своей агрессией и доказывать, что ещё могу, — это будет сигнал.

Плюс к этому желанию и духу соперничества должно прибавляться здоровье. Если оно позволяет, я не вижу причин бросать любимое дело, — сказал Воронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте интервью с Евгением Вороновым на «Чемпионате».
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