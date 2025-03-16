Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Автодор. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Расписание «Финала четырёх» Кубка России по баскетболу 16 марта

Расписание «Финала четырёх» Кубка России по баскетболу 16 марта
Комментарии

В воскресенье, 16 марта, заканчивается «Финал четырёх» Кубка России по баскетболу, в рамках которого состоится два заключительных матча. Соревнования принимает Нижний Новгород. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, которые запланированы на эту дату.

Кубок России. Расписание финальных матчей:

14:00 мск — МБА-МАИ — «Химки» — матч за третье место;
17:00 мск — «Пари Нижний Новгород» — «Уралмаш» — финал.

Winline Кубок России . За 3-е место
16 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Не начался
Химки
Химки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Winline Кубок России . Финал
16 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, действующим обладателем трофея является «Зенит», который в финале победил «Пари Нижний Новгород». Однако в этом сезоне клуб из Санкт-Петербурга не принимал участия в розыгрыше.

Сейчас читают:
Новый чемпион или завсегдатай? Главные интриги финала Кубка России
Новый чемпион или завсегдатай? Главные интриги финала Кубка России
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android