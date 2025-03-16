Расписание «Финала четырёх» Кубка России по баскетболу 16 марта

В воскресенье, 16 марта, заканчивается «Финал четырёх» Кубка России по баскетболу, в рамках которого состоится два заключительных матча. Соревнования принимает Нижний Новгород. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, которые запланированы на эту дату.

Кубок России. Расписание финальных матчей:

14:00 мск — МБА-МАИ — «Химки» — матч за третье место;

17:00 мск — «Пари Нижний Новгород» — «Уралмаш» — финал.

Winline Кубок России . Финал Winline Кубок России . Финал 16 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК Пари Нижний Новгород Нижний Новгород Не начался Уралмаш Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Напомним, действующим обладателем трофея является «Зенит», который в финале победил «Пари Нижний Новгород». Однако в этом сезоне клуб из Санкт-Петербурга не принимал участия в розыгрыше.