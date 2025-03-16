Расписание «Финала четырёх» Кубка России по баскетболу 16 марта
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В воскресенье, 16 марта, заканчивается «Финал четырёх» Кубка России по баскетболу, в рамках которого состоится два заключительных матча. Соревнования принимает Нижний Новгород. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, которые запланированы на эту дату.
Кубок России. Расписание финальных матчей:
14:00 мск — МБА-МАИ — «Химки» — матч за третье место;
17:00 мск — «Пари Нижний Новгород» — «Уралмаш» — финал.
Winline Кубок России . За 3-е место
16 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Не начался
Химки
Химки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Winline Кубок России . Финал
16 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, действующим обладателем трофея является «Зенит», который в финале победил «Пари Нижний Новгород». Однако в этом сезоне клуб из Санкт-Петербурга не принимал участия в розыгрыше.
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