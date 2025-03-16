Воронов: Алексей Швед — один из сильнейших игроков России. Это яркая личность, яркий игрок

Защитник и капитан московской МБА-МАИ Евгений Воронов прокомментировал возвращение звёздного российского баскетболиста и защитника Алексея Шведа в Единую лигу ВТБ и его переход в санкт-петербургский «Зенит».

«Лёха — один из сильнейших игроков России. Лучший бомбардир в истории Лиги ВТБ. Это яркая личность, яркий игрок, звезда Лиги ВТБ, которая вернулась и, я думаю, усилила «Зенит» без сомнений.

Классно, что российский игрок вернулся в Лигу ВТБ. Очень много детей и просто болельщиков переживают за Лёху. Ему желаю только удачи!» — сказал Воронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте интервью с Евгением Вороновым на «Чемпионате».