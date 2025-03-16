Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Автодор. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Воронов: Алексей Швед — один из сильнейших игроков России. Это яркая личность, яркий игрок

Воронов: Алексей Швед — один из сильнейших игроков России. Это яркая личность, яркий игрок
Комментарии

Защитник и капитан московской МБА-МАИ Евгений Воронов прокомментировал возвращение звёздного российского баскетболиста и защитника Алексея Шведа в Единую лигу ВТБ и его переход в санкт-петербургский «Зенит».

«Лёха — один из сильнейших игроков России. Лучший бомбардир в истории Лиги ВТБ. Это яркая личность, яркий игрок, звезда Лиги ВТБ, которая вернулась и, я думаю, усилила «Зенит» без сомнений.

Классно, что российский игрок вернулся в Лигу ВТБ. Очень много детей и просто болельщиков переживают за Лёху. Ему желаю только удачи!» — сказал Воронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте интервью с Евгением Вороновым на «Чемпионате».
Сейчас читают:
«Беру измором». Воронов проводит 23-й сезон в карьере — и это ещё не конец!
Эксклюзив
«Беру измором». Воронов проводит 23-й сезон в карьере — и это ещё не конец!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android