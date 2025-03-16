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Елевич объяснил, почему ЦСКА будет очень трудно в матче с «Локомотивом-Кубань»

Елевич объяснил, почему ЦСКА будет очень трудно в матче с «Локомотивом-Кубань»
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Бывший главный тренер сборной России Сергей Елевич высказался о предстоящем центральном матче тура Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубань» и ЦСКА, который состоится 16 марта в 14:30 по московскому времени. Спортивный портал «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию данной баскетбольной встречи, которая будет доступна в Матч-центре.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ЦСКА несколько дней назад добыл очень трудную победу над «Енисеем» в домашнем матче. Приятно удивили красноярцы. Боролись самоотверженно. С удовольствием ту игру посмотрел. Конечно же, армейцы немало сил потратили в том матче.

Не думаю, что на ЦСКА будет эмоционально давить тот момент, что они с трудом выиграли у «Енисея». Просто логистика в Краснодар сейчас сложная, поэтому ЦСКА придётся очень трудно. И у «Локо» команда хорошая, их нельзя недооценивать. Это крепкий орешек. Уверен, что матч будет довольно интересный», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».

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