Голдин — единственный россиянин, который поборется за победу в конференции NCAA

В ночь на 16 марта в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) завершились очередные матчи сезона-2024/2025, в рамках которых состоялись встречи плей-офф конференций.

Даниил Глазков и его «Лойола Рэмблерз» со счётом 55:62 проиграли в полуфинале конференции Atlantic 10 команде «ВКУ Рэмс». Глазков участие в матче не принимал, как и в четвертьфинальном поединке.

Университет Джексонвиля с Ярославом Нягу в составе в финальном матче конференции USA уступили коллективу «Либерти Флэймс» (67:79). Университет Либерти стал чемпионом конференции как в женской, так и мужской NCAA. Нягу провёл на паркете 15 минут, набрав два очка (2/2 с линии), пять подборов и два блок-шота.

«Мичиган Вулверинс» с Владиславом Голдиным в составе вышли в финал Big 10, обыграв «Мэриленд Террапинс» со счётом 81:80. Голдин провёл на паркете 31 минуту: 25 очков (9/15 с игры, 6/6 штрафные), 10 подборов, один перехват, один блок-шот и две потери. Владислав стал героем концовки, отыгравшись с Тре Дональдсоном, который забил победный мяч.

Финал с «Висконсин Бэджерс» пройдёт в ночь на 17 марта.