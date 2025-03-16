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«Локомотив-Кубань» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча Единой лиги начнётся в 14:30 мск

«Локомотив-Кубань» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча Единой лиги начнётся в 14:30 мск
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16 марта в российском баскетбольном первенстве Единая лига ВТБ состоится центральный матч тура, в котором «Локомотив-Кубань» на домашней площадке примет действующих чемпионов из Москвы — ЦСКА. Онлайн-трансляция встречи начнётся в 14:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между «Локомотивом-Кубань» и ЦСКА, которая будет доступна в Матч-центре по ссылке ниже:

«Локомотив-Кубань» — ЦСКА— текстовая трансляция матча.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Лидером Единой лиги по состоянию на сегодняшний день является столичный ЦСКА, одержавший победы в 86,1% игр. Второе место занимает санкт-петербургский «Зенит» с 85,7%. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (80,6%).

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