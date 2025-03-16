Звезда ЦСКА Джекири: «Локомотив-Кубань» заставляет показать на всё, что мы умеем

Нигерийский центровой московского ЦСКА Тони Джекири дал комментарий по поводу предстоящего матча с «Локомотивом-Кубань», который состоится 16 марта в 14:30 по московскому времени. Спортивный портал «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию данной баскетбольной встречи, которая будет доступна в Матч-центре.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 16 марта 2025, воскресенье. 14:30 МСК Локомотив-Кубань Краснодар Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Игры с ними становятся своего рода классическим противостоянием, а потому получаются более захватывающими. Когда мы встречаемся, они заставляют нас показывать всё, на что мы способны, соответствовать их уровню интенсивности. Каждый раз мы хотим забрать победу. Мы постараемся сравнять счёт в сезонной серии и, надеюсь, снова встретимся в плей‑офф. Но сейчас фокусируемся на том, чтобы показать свой баскетбол, а потом уже думать о грядущих матчах.

У соперников есть динамичные разыгрывающие, способные проходить под кольцо и набирать очки. Потому надо искать способы, чтобы замедлить, остановить их, лишить быстроты. У них в целом хорошие защитники, непросто удерживать позицию перед ними, поэтому нужно делать это всей командой, а не только за счёт индивидуальных оборонительных действий. Иначе они наберут много очков. Надо сфокусироваться на этом, сократить количество их касаний мяча, отсечь от «краски», -приводит слова Джекири «Матч ТВ».

Лидером Единой лиги по состоянию на сегодняшний день является столичный ЦСКА, одержавший победы в 86,1% игр. Второе место занимает санкт-петербургский «Зенит» с 85,7%. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (80,6%).