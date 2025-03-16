В баскетбольной Суперлиге может принять участие команда из Азии — источник

В следующем сезоне баскетбольной Суперлиги, являющейся вторым по силе дивизионом в России, может принять участие команда из Азии, сообщили в «Матч ТВ»

«Клуб готовит официальное обращение в проводящую турнир организацию. Также существует вариант, при котором команда будет играть в Высшей лиге (третьем по силе дивизионе). В своей стране клуб выступает в самом сильном дивизионе», — говорится в сообщении.

На данный момент в Суперлиге участвуют 16 команд, каждая из которых представляет Россию. Лидером сезона-2024/2025 является «Темп-СУМЗ», второе место у ЦСКА-2, а третье занимает БК «Химки», который сегодня, 16 марта, сразится за третье место «Финала четырёх» Кубка России.