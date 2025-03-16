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Тренер «Детройта» — о судействе в матче с «Оклахомой»: вызывает отвращение

Тренер «Детройта» — о судействе в матче с «Оклахомой»: вызывает отвращение
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Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Детройт Пистонс» Джей Би Бикерстафф раскритиковал судейство после игры с «Оклахомой-Сити Тандер», которая прошла в ночь на 16 марта и завершилась поражение коллектива из Детройта со счётом 107:113.

НБА — регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
107 : 113
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Детройт Пистонс: Харрис - 18, Шрёдер - 17, Бисли - 15, Каннингем - 11, Хардуэй-младший - 11, Стюарт - 9, Дюрен - 8, Томпсон - 8, Холланд - 6, Фонтеккио - 4, Рид, Сассер, Уотерс III
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 48, Уоллес - 20, Хартенштайн - 12, Джо - 11, Уильямс - 10, Дорт - 7, Карузо - 3, Уильямс - 2, Джонс, Дженг, Флаглер, Уиггинс

«У меня вызывает отвращение то, как судили игру с «Оклахомой». Уровень неуважения был выше допустимого. У них парень упал и наступил на ногу своему товарищу по команде. А они обвинили нас во враждебных действиях по отношению к сопернику», — приводит слова Бикерстаффа издание Clutch Points.

После 68 игр в сезоне-2024/2025 «Пистонс» занимают шестое место в Восточной конференции.

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