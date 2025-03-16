Тренер «Детройта» — о судействе в матче с «Оклахомой»: вызывает отвращение

Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Детройт Пистонс» Джей Би Бикерстафф раскритиковал судейство после игры с «Оклахомой-Сити Тандер», которая прошла в ночь на 16 марта и завершилась поражение коллектива из Детройта со счётом 107:113.

«У меня вызывает отвращение то, как судили игру с «Оклахомой». Уровень неуважения был выше допустимого. У них парень упал и наступил на ногу своему товарищу по команде. А они обвинили нас во враждебных действиях по отношению к сопернику», — приводит слова Бикерстаффа издание Clutch Points.

После 68 игр в сезоне-2024/2025 «Пистонс» занимают шестое место в Восточной конференции.