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Перспективный защитник «Бруклина» выбыл до конца сезона НБА — Эрик Слэйтер

Перспективный защитник «Бруклина» выбыл до конца сезона НБА — Эрик Слэйтер
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23-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за клуб НБА «Бруклин Нетс» на позиции защитника, Кэмерон Томас выбыл до конца сезона-2024/2025, сообщил инсайдер Эрик Слэйтер.

«Кэм Томас получил травму левого подколенного сухожилия во время матча с «Чикаго» в четверг вечером и, как ожидается, пропустит оставшуюся часть сезона», — написал Слэйтер в социальной сети Х (ранее Twitter).

НБА — регулярный чемпионат
14 марта 2025, пятница. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
116 : 110
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Чикаго Буллз: Уайт - 31, Хаертер - 18, Джонс - 18, Филлипс - 16, Уильямс - 10, Коллинс - 9, Вучевич - 7, Бузелис - 6, Терри - 1, Картер, Смит, Хортон-Такер
Бруклин Нетс: Томас - 24, Мартин - 19, Клэкстон - 18, Джонсон - 16, Уильямс - 11, Уотфорд - 7, Шарп - 7, Расселл - 4, Уилсон - 2, Джонсон - 2, Клауни, Льюис

Томас был выбран под 27-м пиком на драфте НБА 2021 года командой «Бруклин Нетс». В Летней лиги НБА 2021 года Томас получил награду самого ценного игрока вместе с Дэвионом Митчеллом, в среднем набирая 27 очков за матч, также он был включён в первую символическую сборную турнира.

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