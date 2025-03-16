Перспективный защитник «Бруклина» выбыл до конца сезона НБА — Эрик Слэйтер

23-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за клуб НБА «Бруклин Нетс» на позиции защитника, Кэмерон Томас выбыл до конца сезона-2024/2025, сообщил инсайдер Эрик Слэйтер.

«Кэм Томас получил травму левого подколенного сухожилия во время матча с «Чикаго» в четверг вечером и, как ожидается, пропустит оставшуюся часть сезона», — написал Слэйтер в социальной сети Х (ранее Twitter).

Томас был выбран под 27-м пиком на драфте НБА 2021 года командой «Бруклин Нетс». В Летней лиги НБА 2021 года Томас получил награду самого ценного игрока вместе с Дэвионом Митчеллом, в среднем набирая 27 очков за матч, также он был включён в первую символическую сборную турнира.