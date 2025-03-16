Эксперт — о Карри: заставляет защитников чувствовать опасность в каждой точке площадки
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58-летний американский бывший профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за такие команды, как «Голден Стэйт Уорриорз», «Даллас Маверикс» и «Денвер Наггетс», а ныне эксперт Тим Леглер комплиментарно отозвался о 36-летнем звёздном защитнике «воинов» Стефене Карри.
«Ни один игрок в истории этой лиги или даже всего этого спорта не заставлял защитника нести ответственность за свои действия каждую секунду, находясь в любой точке площадки… Я не думаю, что это безумие. Он революционный игрок», — приводит слова Леглера издание Clutch Points.
Минувшей ночью «воины» обыграли «Нью-Йорк Никс» со счётом 97:94.
НБА — регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
97 : 94
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 28, Муди - 18, Батлер - 11, Куминга - 10, Грин - 9, Пэйтон II - 6, Сантос - 5, Пост - 5, Хилд - 3, Луни - 2, Джексон-Дэвис, Спенсер
Нью-Йорк Никс: Таунс - 29, Ануноби - 23, Макбрайд - 19, Бриджес - 19, Робинсон - 2, Шамет - 2, Райт, Харт, Ачиува, Колек, Такер, Пэйн, Уотсон
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