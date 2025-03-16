Эксперт — о Карри: заставляет защитников чувствовать опасность в каждой точке площадки

58-летний американский бывший профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за такие команды, как «Голден Стэйт Уорриорз», «Даллас Маверикс» и «Денвер Наггетс», а ныне эксперт Тим Леглер комплиментарно отозвался о 36-летнем звёздном защитнике «воинов» Стефене Карри.

«Ни один игрок в истории этой лиги или даже всего этого спорта не заставлял защитника нести ответственность за свои действия каждую секунду, находясь в любой точке площадки… Я не думаю, что это безумие. Он революционный игрок», — приводит слова Леглера издание Clutch Points.

Минувшей ночью «воины» обыграли «Нью-Йорк Никс» со счётом 97:94.